Илья Максимов переведен в дубль «Арсенала»

Что то мне подсказывает что причиной такого решения явилось появление в команде Дзюбы.
Тренерский штаб тульского «Арсенала» перевел защитника Илью Максимова в дубль.
Главный тренер команды Миодраг Божович прокомментировал это решение.
– Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем.
– У него лишний вес или какие причины перевода в дубль?
– Это информация не для прессы.
– Когда он сможет вернуться в основу? Неделя или месяц?
– Я этого не знаю.
– Вы рассматриваете вариант расторжения с ним контракта?
– Нет, это в наши планы не входит.