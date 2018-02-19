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    Илья Максимов переведен в дубль «Арсенала»

    Тренерский штаб тульского «Арсенала» перевел защитника Илью Максимова в дубль.

    Главный тренер команды Миодраг Божович прокомментировал это решение.

    – Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем.

    – У него лишний вес или какие причины перевода в дубль?

    – Это информация не для прессы.

    – Когда он сможет вернуться в основу? Неделя или месяц?

    – Я этого не знаю.

    – Вы рассматриваете вариант расторжения с ним контракта?

    – Нет, это в наши планы не входит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2018 20:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 12:34

      Что то мне подсказывает что причиной такого решения явилось появление в команде Дзюбы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 10:32

      у человека и так карьера и жизнь не сахар а они еще и в дубль сослали...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2018, 00:19

      Из запоя выйдет, вернем - сказала Монтенегра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 19 февраля 2018, 23:40

      молодец Божович.. не выносит сор из избы..

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 февраля 2018, 22:08

      С какого хрена такими игроками раскидываться?

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp > пряник929 19 февраля 2018, 23:40

      заслужил.. у любом случае - пойдет на пользу

      1
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