Илья Максимов переведен в дубль «Арсенала»

Тренерский штаб тульского «Арсенала» перевел защитника Илью Максимова в дубль.

Главный тренер команды Миодраг Божович прокомментировал это решение.

– Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем.

– У него лишний вес или какие причины перевода в дубль?

– Это информация не для прессы.

– Когда он сможет вернуться в основу? Неделя или месяц?

– Я этого не знаю.

– Вы рассматриваете вариант расторжения с ним контракта?

– Нет, это в наши планы не входит.