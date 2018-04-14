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Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 14 апреля 2018
Амкар-Пермь
14.04.2018, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
24'
С. Азмун
39'
С. Азмун
77'
О. Кузьмин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
90'
+1
Замена
Р. Камболов
️️️️
В. Гранат
88'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Подберезкин
77'
ГОЛ! 0:3!
О. Кузьмин
Пас отдал
В. Подберезкин
Желтая карточка
Д. Бодул
62'
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Эзатолахи
59'
57'
Желтая карточка
Е. Сорокин
Замена
Д. Белоруков
️️️️
А. Рязанцев
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Азмун
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Азмун
Пас отдал
К. Нобоа
Замена
И. Мельников
️️️️
М. Гащенков
36'
Желтая карточка
Ф. Огуде
24'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
3-1-5-1
25
Нигматуллин
11
Занев
6
Конде
30
Идову
2
Милькович
8
Огуде
7
Рязанцев
77
Гащенков
6
Эзатолахи
20
Комолов
80
Оланаре
3-2-4-1
35
Джанаев
28
Сорокин
44
Навас
13
Гранат
23
Кузьмин
30
Кудряшов
71
Попов
92
Подберезкин
17
Коновалов
16
Нобоа
20
Азмун
7
Рязанцев
21
Белоруков
21
Белоруков
7
Рязанцев
77
Гащенков
32
Мельников
32
Мельников
77
Гащенков
6
Эзатолахи
10
Бодул
10
Бодул
6
Эзатолахи
92
Подберезкин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
92
Подберезкин
13
Гранат
88
Камболов
88
Камболов
13
Гранат
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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