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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 30 сентября 2017
Рубин
30.09.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
83'
Я. Гол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
90'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Я. Гол
85'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
83'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гол
Пас отдал
Д. Бодул
82'
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Прокофьев
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Г. Карадениз
73'
71'
Замена
М. Гащенков
️️️️
С. Баланович
63'
Желтая карточка
Я. Гол
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Канунников
62'
Желтая карточка
В. Гранат
61'
Желтая карточка
Я. М'Вила
58'
57'
Желтая карточка
А. Милькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
44
Навас
13
Гранат
6
Сигурдссон
30
Кудряшов
6
М'Вила
26
Бауэр
61
Карадениз
21
Оздоев
99
Канунников
20
Азмун
3-4-2-1
25
Нигматуллин
30
Идову
21
Белоруков
6
Конде
2
Милькович
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
20
Комолов
6
Эзатолахи
11
Прокофьев
99
Канунников
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Канунников
61
Карадениз
17
Лестьенн
17
Лестьенн
61
Карадениз
5
Гол
3
Сиваков
3
Сиваков
5
Гол
23
Баланович
77
Гащенков
77
Гащенков
23
Баланович
11
Прокофьев
10
Бодул
10
Бодул
11
Прокофьев
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
77
Михаил Костюков
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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