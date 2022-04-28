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Рубен Рочина
Рубен Рочина
Завершил карьеру
23 марта 1991 (35), Сагунто
#16 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Рубина» Рочина подозревается в групповом изнасиловании
2022.04.28 22:28
2
Примера. «Леванте» выиграл у «Бетиса», забив четыре мяча
2020.06.28 17:30
«Гранада» подала жалобу в ФИФА на «Рубин» по трансферу Рочины
2018.06.12 10:32
5
Фото
«Рубин» отпустил Рочину в «Леванте» на правах аренды
2018.02.01 00:01
2
Рочина близок к переходу из «Рубина» в «Леванте»
2018.01.31 16:11
2
Рочина за 4 миллиона мог перейти из «Рубина» в «Зенит» в последний день трансферного окна
2017.09.02 11:01
14
«Бетис» хочет арендовать хавбека «Рубина» Рочину
2017.08.29 18:15
2
Рочина может перейти из «Рубина» в «Спартак»
2017.08.25 18:24
17
Рочина заявил, что ему нравится играть в «Рубине»
2017.04.29 20:28
Канунников, Самбрано и Рочина могут пропустить встречу против «Крыльев Советов»
2017.04.20 13:09
1
Рочина готов тренироваться в «Рубине» трижды в день
2017.01.17 12:18
Рочина заявил, что уровень футбола в России оказался выше, чем он ожидал
2016.12.24 23:44
Рочина и Жонатас могут сыграть против «Крыльев Советов»
2016.10.12 11:54
1
Болельщики «Рубина» выбрали Бауэра лучшим игроком сентября
2016.10.09 12:43
1
Рочина: «Рубин» год не играл в еврокубках? Мы должны это исправить и пробиться в Лигу чемпионов»
2016.09.18 15:37
4
Рочина: «Лимита на легионеров нет ни в одной европейской стране. Может, нужно его немного ослабить?»
2016.09.18 14:08
15
Рочина: «Причина пробуксовки «Рубина» на старте сезона лишь одна – новая команда»
2016.09.18 12:27
Рочина: «Российские команды удивили схемой с пятью защитниками»
2016.08.07 01:29
3
Фахриев: «В лице Рочины «Рубин» приобрел плеймейкера, теперь купим россиян»
2016.07.20 14:53
4
Фото
Рочина стал игроком «Рубина»
2016.07.20 12:54
12
Рочина отправился в Казань для подписания контракта с «Рубином»
2016.07.16 13:11
3
Полузащитник «Гранады» обойдется «Рубину» в 10 миллионов
2016.07.14 12:42
15
«Рубин» может потратить 10 миллионов на покупку экс-полузащитника «Барселоны»
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