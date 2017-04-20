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    Канунников, Самбрано и Рочина могут пропустить встречу против «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». По словам специалиста, казанский клуб намерен прервать серию неудачных результатов.

    – Вы в Испании часто использовали дублеров. Нет сейчас таких планов с учетом результатов?

    – Мы рассчитываем на молодых из дубля и некоторые уже тренируются с нами. Но я не считаю, что это было бы оптимальным решением. Мы должны рассчитывать на тех, кто есть в составе.

    – Не планируете использовать Руслана Камболова центральным защитником?

    – Да, мы знаем, что он может там сыграть и рассматриваем такой вариант. На одной из тренировок он работал на позиции центрального защитника.

    – Как команде вернуть уверенность?

    – Считаю, что за счет первой победы. Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслужила более положительный результат. В последнее время у «Крыльев» положительные результаты и это хорошая команда. Но мы сейчас к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.

    – В каком состоянии Канунников, Самбрано и Рочина?

    – Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре.

    Встреча состоится 23 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    20.04.2017 13:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 апреля 2017, 14:17

      нашли с кем прерывать.....
      с клубом, разделавшим под орех чемпионов и затоптавший дагестанских скакунов?)))))
      вы обратите внимание, как были забиты два первые гола Анжи.... с двадцати пяти метров в девятки.....
      Серёжка конечно хороший парень, но руки у него не до коленок, чтоб такие мячи брать.....
      давайте уж спокойно сезон доиграем вместе с Ростовом, а с новой четверти начнём "учиться на пятёрки")))))

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