Канунников, Самбрано и Рочина могут пропустить встречу против «Крыльев Советов»

нашли с кем прерывать.....
с клубом, разделавшим под орех чемпионов и затоптавший дагестанских скакунов?)))))
вы обратите внимание, как были забиты два первые гола Анжи.... с двадцати пяти метров в девятки.....
Серёжка конечно хороший парень, но руки у него не до коленок, чтоб такие мячи брать.....
давайте уж спокойно сезон доиграем вместе с Ростовом, а с новой четверти начнём "учиться на пятёрки")))))
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». По словам специалиста, казанский клуб намерен прервать серию неудачных результатов.
– Вы в Испании часто использовали дублеров. Нет сейчас таких планов с учетом результатов?
– Мы рассчитываем на молодых из дубля и некоторые уже тренируются с нами. Но я не считаю, что это было бы оптимальным решением. Мы должны рассчитывать на тех, кто есть в составе.
– Не планируете использовать Руслана Камболова центральным защитником?
– Да, мы знаем, что он может там сыграть и рассматриваем такой вариант. На одной из тренировок он работал на позиции центрального защитника.
– Как команде вернуть уверенность?
– Считаю, что за счет первой победы. Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслужила более положительный результат. В последнее время у «Крыльев» положительные результаты и это хорошая команда. Но мы сейчас к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.
– В каком состоянии Канунников, Самбрано и Рочина?
– Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре.
Встреча состоится 23 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.