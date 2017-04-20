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  • Канунников, Самбрано и Рочина могут пропустить встречу против «Крыльев Советов»

Канунников, Самбрано и Рочина могут пропустить встречу против «Крыльев Советов»

20 апреля 2017, 13:09
1

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». По словам специалиста, казанский клуб намерен прервать серию неудачных результатов.

– Вы в Испании часто использовали дублеров. Нет сейчас таких планов с учетом результатов?

– Мы рассчитываем на молодых из дубля и некоторые уже тренируются с нами. Но я не считаю, что это было бы оптимальным решением. Мы должны рассчитывать на тех, кто есть в составе.

– Не планируете использовать Руслана Камболова центральным защитником?

– Да, мы знаем, что он может там сыграть и рассматриваем такой вариант. На одной из тренировок он работал на позиции центрального защитника.

– Как команде вернуть уверенность?

– Считаю, что за счет первой победы. Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслужила более положительный результат. В последнее время у «Крыльев» положительные результаты и это хорошая команда. Но мы сейчас к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.

– В каком состоянии Канунников, Самбрано и Рочина?

– Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре.

Встреча состоится 23 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Камболов Руслан Самбрано Карлос Канунников Максим Рочина Рубен Грасия Хави
Комментарии (1)
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семёнычев
1492687041
нашли с кем прерывать..... с клубом, разделавшим под орех чемпионов и затоптавший дагестанских скакунов?))))) вы обратите внимание, как были забиты два первые гола Анжи.... с двадцати пяти метров в девятки..... Серёжка конечно хороший парень, но руки у него не до коленок, чтоб такие мячи брать..... давайте уж спокойно сезон доиграем вместе с Ростовом, а с новой четверти начнём "учиться на пятёрки")))))
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