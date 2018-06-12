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    «Гранада» подала жалобу в ФИФА на «Рубин» по трансферу Рочины

    Испанский клуб «Гранада» подал жалобу в ФИФА на действия «Рубина» в связи с нарушениями по трансферу полузащитника Рубена Рочины, сообщает EFE.

    Футболист стал игроком казанского клуба летом 2016 года. Испанская сторона утверждает, что «Рубин» согласился выплатить отступные за игрока в размере 10 миллионов евро, но четыре миллиона «Гранада» так и не получила.

    Рочина сыграл за «Рубин» в 31 матче во всех турнирах, забив в них два гола. В январе этого года он был отдан в аренду «Леванте».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 13 июня 2018, 18:49

      ТАИФ сильно прижимист и не любит платить, но придется!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июня 2018, 17:38

      Четыре ляма распилили, не понятно чтоль, колхозники, мля!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 июня 2018, 11:55

      Задрочина не стоит этого

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июня 2018, 11:35

      обычный "кидняк на доверии".. ничего нового

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 10:52

      При Грасиа в " Рубине " все "намыли" денег как золото на Клондайке...

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