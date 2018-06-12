«Гранада» подала жалобу в ФИФА на «Рубин» по трансферу Рочины

Испанский клуб «Гранада» подал жалобу в ФИФА на действия «Рубина» в связи с нарушениями по трансферу полузащитника Рубена Рочины, сообщает EFE.

Футболист стал игроком казанского клуба летом 2016 года. Испанская сторона утверждает, что «Рубин» согласился выплатить отступные за игрока в размере 10 миллионов евро, но четыре миллиона «Гранада» так и не получила.

Рочина сыграл за «Рубин» в 31 матче во всех турнирах, забив в них два гола. В январе этого года он был отдан в аренду «Леванте».