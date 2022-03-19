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Рубен Рочина
Статистика
Рубен Рочина - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1991 (35), Сагунто
#16 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
13
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 3
19.03.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
3 : 1
05.03.2022
Гранада
76' - 90'
79'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 0
28.02.2022
Кадис
89' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 4
19.02.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2022
Гранада
72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 0
06.02.2022
Гранада
80' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 2
26.11.2021
Гранада
1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
1 : 4
21.11.2021
Реал
1' - 59'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 0
06.11.2021
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
28.10.2021
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 1
22.10.2021
Гранада
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 0
03.10.2021
Севилья
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 3
23.09.2021
Реал Сосьедад
1' - 66'
9'
36'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
1 : 1
20.09.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 2
13.09.2021
Бетис
64' - 90'
66'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
4 : 0
29.08.2021
Гранада
78' - 90'
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