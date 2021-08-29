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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 29 августа 2021
Райо Вальекано
29.08.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
3'
А. Гарсия
23'
О. Трехо (П)
43'
Р. Нтека
58'
С. Комесанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
90'
+3
Желтая карточка
Куини
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гарсия
84'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
84'
78'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Л. Суарес
78'
Замена
Мончу
️️️️
А. Монторо
Замена
А. Мартин
️️️️
О. Трехо
70'
Замена
И. Палазон
️️️️
М. Меркеланц
69'
63'
Замена
Куини
️️️️
В. Диас
63'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
ГОЛ! 4:0!
С. Комесанья
Пас отдал
А. Гарсия
58'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
57'
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Пуэртас
ГОЛ! 3:0!
Р. Нтека
Пас отдал
О. Трехо
43'
Желтая карточка
П. Сисс
38'
33'
Желтая карточка
Л. Милья
33'
Желтая карточка
А. Пуэртас
27'
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Трехо
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
Пас отдал
О. Трехо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
5
Хорхе Морено
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Савельич
24
Катена
20
Баллиу
14
Комесанья
6
Сисс
3
Меркеланц
11
Нтека
18
Гарсия
8
Трехо
4-1-2-1-2
13
Эскандель
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
7
Пуэртас
70
Бакка
97
Суарес
18
Гарсия
13
Родригес
13
Родригес
18
Гарсия
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
3
Меркеланц
7
Палазон
7
Палазон
3
Меркеланц
8
Трехо
11
Мартин
11
Мартин
8
Трехо
16
Диас
17
Куини
17
Куини
16
Диас
19
Монторо
6
Мончу
6
Мончу
19
Монторо
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
97
Суарес
16
Рочина
16
Рочина
97
Суарес
7
Пуэртас
19
Молина
19
Молина
7
Пуэртас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
5
Хорхе Морено
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
2
Икер Ресио
ЦЗ
5
Хорхе Морено
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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