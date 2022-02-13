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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 13 февраля 2022
Реал Сосьедад
13.02.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
36'
М. Оярсабаль (П)
74'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
М. Оярсабаль
84'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
А. Муньос
83'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
83'
ГОЛ! 2:0!
Рафинья
Пас отдал
М. Оярсабаль
74'
72'
Замена
Р. Рочина
️️️️
А. Кольядо
72'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
68'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Сильва
68'
63'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Л. Милья
63'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
М. Узуни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
36'
26'
Желтая карточка
М. Узуни
22'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Рафинья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
16
Торренте
22
Дуарте
18
Эскудеро
25
Гоналон
6
Милья
10
Кольядо
10
Узуни
97
Суарес
19
Аресо
3
Муньос
16
Пачеко
16
Пачеко
3
Муньос
10
Оярсабаль
2
Сальдуа
2
Сальдуа
10
Оярсабаль
21
Сильва
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Сильва
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
6
Милья
18
Петрович
18
Петрович
6
Милья
10
Кольядо
16
Рочина
16
Рочина
10
Кольядо
10
Узуни
7
Пуэртас
7
Пуэртас
10
Узуни
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Реале Арена
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