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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 06 февраля 2022
Реал
06.02.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
74'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Гранада
90'
+2
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
87'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
84'
80'
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Узуни
Желтая карточка
М. Асенсио
75'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Э. Милитао
74'
71'
Замена
Н. Петрович
️️️️
А. Кольядо
71'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Пуэртас
Желтая карточка
Л. Модрич
69'
Замена
Э. Азар
️️️️
Родриго
65'
Замена
Л. Йович
️️️️
Иско
65'
62'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Э. Камавинга
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
12
Марсело
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
20
Модрич
6
Камавинга
8
Кроос
10
Асенсио
22
Иско
11
Родриго
4-1-1-3-1
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
16
Торренте
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
7
Пуэртас
10
Кольядо
10
Узуни
97
Суарес
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
20
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
20
Модрич
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
10
Азар
10
Азар
11
Родриго
22
Иско
9
Йович
9
Йович
22
Иско
10
Кольядо
18
Петрович
18
Петрович
10
Кольядо
10
Узуни
16
Рочина
16
Рочина
10
Узуни
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
7
Пуэртас
19
Раба
19
Раба
7
Пуэртас
Остались в запасе
Реал
Гранада
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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