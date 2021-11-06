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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 06 ноября 2021
Эспаньол
06.11.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
30'
А. Педроса
42'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
89'
Замена
Л. Димата
️️️️
С. Дардер
89'
78'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
78'
Замена
К. Бакка
️️️️
А. Монторо
Замена
Д. Лопес
️️️️
К. Баре
72'
Замена
М. Морланес
️️️️
Я. Эррера
72'
64'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
К. Баре
62'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
61'
60'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Соро
59'
Замена
С. Ариас
️️️️
Куини
ГОЛ! 2:0!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Дардер
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Педроса
Пас отдал
С. Дардер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Мончу
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
88
Баре
21
Эррера
10
Дардер
7
Пуадо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-2-2-2
81
Максимиану
16
Диас
17
Куини
5
Санчес
21
Нева
19
Монторо
6
Мончу
29
Соро
16
Рочина
97
Суарес
19
Молина
88
Баре
5
Лопес
5
Лопес
88
Баре
21
Эррера
8
Морланес
8
Морланес
21
Эррера
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
10
Дардер
11
Димата
11
Димата
10
Дардер
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
17
Куини
4
Ариас
4
Ариас
17
Куини
29
Соро
11
Мачис
11
Мачис
29
Соро
19
Монторо
70
Бакка
70
Бакка
19
Монторо
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эспаньол - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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