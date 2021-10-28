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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 28 октября 2021
Гранада
28.10.2021, четверг, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
90+7'
Х. Молина
36'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Л. Милья
90'
+7
86'
Замена
Х. Сильва
️️️️
Э. Унал
86'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
80'
Желтая карточка
Д. Сорья
Замена
А. Соро
️️️️
Мончу
79'
79'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Поведа
Замена
К. Бакка
️️️️
Д. Мачис
79'
78'
Желтая карточка
Н. Максимович
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
78'
77'
Желтая карточка
Э. Унал
68'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Аленья
68'
Замена
Флорентину
️️️️
Э. Кабако
60'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Монторо
57'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Куини
57'
Желтая карточка
А. Монторо
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
Э. Кабако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Мончу
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Флорентину
ОП
17
Хайме Мата
ЦФ
4-3-2-1
81
Максимиану
18
Эскудеро
17
Куини
96
Абрам
16
Диас
6
Мончу
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
16
Рочина
97
Суарес
3-2-3-2
13
Сорья
23
Митрович
23
Кабако
4
Куэнка
12
Ньом
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
9
Поведа
20
Унал
6
Мончу
29
Соро
29
Соро
6
Мончу
17
Куини
7
Пуэртас
7
Пуэртас
17
Куини
19
Монторо
19
Молина
19
Молина
19
Монторо
11
Мачис
70
Бакка
70
Бакка
11
Мачис
20
Унал
33
Сильва
33
Сильва
20
Унал
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
24
Тимор
24
Тимор
10
Аленья
23
Кабако
12
Флорентину
12
Флорентину
23
Кабако
9
Поведа
17
Мата
17
Мата
9
Поведа
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гранада - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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