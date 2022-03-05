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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 05 марта 2022
Валенсия
05.03.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
48'
Г. Гедеш
51'
М. Гомес
61'
К. Солер (П)
56'
Хауме (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Гранада
88'
Желтая карточка
Куини
Замена
К. Москера
️️️️
К. Солер
86'
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Андре
86'
79'
Желтая карточка
Р. Рочина
76'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Л. Милья
76'
Замена
М. Аресо
️️️️
Л. Суарес
76'
Замена
Куини
️️️️
В. Диас
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Гомес
73'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Ю. Муса
73'
Желтая карточка
М. Андре
69'
66'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Монторо
63'
Желтая карточка
В. Диас
62'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Пуэртас
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Солер
61'
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Хауме
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
К. Солер
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
48'
Желтая карточка
Ю. Муса
34'
Желтая карточка
Э. Джемерт
27'
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
26
Чарли Перес
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хауме
3
Латорре
5
Джемерт
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Рачич
18
Солер
11
Гедеш
80
Муса
9
Гомес
10
Андре
4-3-2-1
81
Максимиану
16
Диас
16
Торренте
5
Санчес
21
Нева
18
Петрович
19
Монторо
6
Милья
7
Пуэртас
10
Узуни
97
Суарес
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
18
Солер
3
Москера
3
Москера
18
Солер
80
Муса
17
Хиль
17
Хиль
80
Муса
10
Андре
11
Кошта
11
Кошта
10
Андре
9
Гомес
9
Дуро
9
Дуро
9
Гомес
16
Диас
17
Куини
17
Куини
16
Диас
7
Пуэртас
11
Мачис
11
Мачис
7
Пуэртас
6
Милья
16
Рочина
16
Рочина
6
Милья
97
Суарес
19
Аресо
19
Аресо
97
Суарес
19
Монторо
19
Молина
19
Молина
19
Монторо
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
26
Чарли Перес
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Алекс Кольядо
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
26
Чарли Перес
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Валенсия - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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