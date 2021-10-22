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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 22 октября 2021
Осасуна
22.10.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
45'
Л. Авила
90'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Монторо
83'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
83'
Замена
А. Монторо
️️️️
Д. Мачис
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Р. Торрес
79'
Замена
Х. Крус
️️️️
Д. Брашанац
79'
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
79'
Красная карточка
Х. Анхель
74'
71'
Замена
Х. Молина
️️️️
К. Бакка
71'
Замена
С. Ариас
️️️️
Куини
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
67'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
67'
50'
Желтая карточка
Р. Рочина
48'
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
45'
38'
Замена
Мончу
️️️️
М. Гоналон
37'
Желтая карточка
Л. Абрам
Желтая карточка
И. Видаль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Мончу
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Эррера
3
Анхель
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
6
Торро
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
4-1-1-2-2
81
Максимиану
16
Диас
17
Куини
96
Абрам
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
16
Рочина
11
Мачис
97
Суарес
70
Бакка
5
Брашанац
3
Крус
3
Крус
5
Брашанац
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
10
Торрес
24
Мартинес
24
Мартинес
10
Торрес
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
17
Куини
4
Ариас
4
Ариас
17
Куини
25
Гоналон
6
Мончу
6
Мончу
25
Гоналон
11
Мачис
19
Монторо
19
Монторо
11
Мачис
70
Бакка
19
Молина
19
Молина
70
Бакка
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
1
Хуан Перес
ВР
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Осасуна - Гранада
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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