Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 03 октября 2021
Гранада
03.10.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
25'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
+1
Вторая желтая
Д. Карлос
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+1
Замена
И. Руис
️️️️
М. Гоналон
86'
Замена
Мончу
️️️️
Л. Милья
86'
Замена
Х. Санчес
️️️️
В. Диас
76'
75'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Куини
75'
73'
Желтая карточка
Д. Карлос
70'
Замена
Л. Окампос
️️️️
И. Ракитич
64'
Замена
О. Родригес
️️️️
Э. Ламела
Замена
С. Эскудеро
️️️️
А. Соро
64'
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Хордан
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Монторо
46'
Желтая карточка
М. Гоналон
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рочина
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Максимиану
21
Нева
17
Куини
96
Абрам
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
29
Соро
16
Рочина
97
Суарес
4-1-2-2-1
37
Буну
29
Монтиэль
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
10
Сусо
17
Мир
29
Соро
18
Эскудеро
18
Эскудеро
29
Соро
16
Диас
5
Санчес
5
Санчес
16
Диас
25
Гоналон
8
Руис
8
Руис
25
Гоналон
6
Милья
6
Мончу
6
Мончу
6
Милья
19
Монторо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
19
Монторо
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
9
Ламела
14
Родригес
14
Родригес
9
Ламела
11
Ракитич
7
Окампос
7
Окампос
11
Ракитич
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
19
Хордан
10
Гомес
10
Гомес
19
Хордан
Остались в запасе
Гранада
Севилья
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Гранада - Севилья
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+