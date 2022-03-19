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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Гранада
Алавес - Гранада: обзор матча 19 марта 2022
Алавес
19.03.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 3
Завершен
Гранада
52'
Г. Эскаланте
57'
М. Вальехо
50'
С. Эскудеро
77'
А. Пуэртас
87'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Гранада
90'
+6
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Г. Эскаланте
90'
+6
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
90'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Риоха
88'
87'
ГОЛ! 2:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Мачис
84'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Х. Молина
84'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Н. Петрович
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Пуэртас
Пас отдал
Х. Молина
Замена
П. Понс
️️️️
М. Лум
77'
Замена
Джейсон
️️️️
М. Вальехо
77'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Хоселу
66'
62'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Узуни
62'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Кольядо
61'
Желтая карточка
Н. Петрович
ГОЛ! 2:1!
М. Вальехо
Пас отдал
Л. Риоха
57'
57'
Замена
А. Соро
️️️️
К. Нева
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
М. Вальехо
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Эскудеро
Пас отдал
А. Кольядо
45'
+3
Желтая карточка
М. Узуни
Желтая карточка
Н. Теналья
41'
27'
Желтая карточка
Куини
Пенальти не реализован!
Хоселу
26'
Желтая карточка
М. Лум
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
14
Теналья
21
Лум
8
Эскаланте
7
Мендес
11
Риоха
21
Вальехо
13
Хоселу
3-2-2-2-1
81
Максимиану
18
Эскудеро
5
Санчес
22
Дуарте
17
Куини
21
Нева
6
Милья
18
Петрович
10
Кольядо
10
Узуни
19
Молина
21
Лум
8
Понс
8
Понс
21
Лум
13
Хоселу
20
Мойя
20
Мойя
13
Хоселу
21
Вальехо
23
Джейсон
23
Джейсон
21
Вальехо
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
11
Риоха
18
Петрович
88
Брайс
88
Брайс
18
Петрович
19
Молина
11
Мачис
11
Мачис
19
Молина
21
Нева
29
Соро
29
Соро
21
Нева
10
Кольядо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
10
Кольядо
10
Узуни
97
Суарес
97
Суарес
10
Узуни
Остались в запасе
Алавес
Гранада
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Алавес - Гранада
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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