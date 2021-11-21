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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 21 ноября 2021
Гранада
21.11.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
1 : 4
Завершен
Реал
34'
Л. Суарес
19'
М. Асенсио
25'
Начо
56'
Винисиус
76'
Ф. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
83'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Алаба
80'
Желтая карточка
Иско
80'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
80'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
80'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
76'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Менди
Пас отдал
Каземиро
72'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
Красная карточка
Мончу
67'
Желтая карточка
А. Монторо
62'
Замена
И. Руис
️️️️
М. Гоналон
59'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Рочина
59'
Замена
Р. Торренте
️️️️
В. Диас
58'
56'
ГОЛ! 1:3!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
А. Монторо
️️️️
А. Пуэртас
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Гоналон
34'
25'
ГОЛ! 0:2!
Начо
Пас отдал
Т. Кроос
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Асенсио
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
81
Максимиану
21
Нева
17
Куини
5
Санчес
16
Диас
25
Гоналон
6
Мончу
29
Соро
16
Рочина
7
Пуэртас
97
Суарес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
6
Начо
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
16
Диас
16
Торренте
16
Торренте
16
Диас
7
Пуэртас
19
Монторо
19
Монторо
7
Пуэртас
25
Гоналон
8
Руис
8
Руис
25
Гоналон
16
Рочина
19
Молина
19
Молина
16
Рочина
5
Алаба
24
Вальехо
24
Вальехо
5
Алаба
20
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Модрич
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Гранада
Реал
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Гранада - Реал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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