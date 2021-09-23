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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 23 сентября 2021
Гранада
23.09.2021, четверг, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
9'
Х. Санчес
70'
Л. Милья (П)
52'
А. Элустондо
60'
М. Мерино
82'
А. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
82'
ГОЛ! 2:3!
А. Элустондо
Замена
Мончу
️️️️
Л. Милья
79'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
79'
77'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Оярсабаль
77'
Замена
М. Субименди
️️️️
Х. Сальдуа
76'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Серлот
72'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Х. Санчес
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Милья
70'
Замена
К. Бакка
️️️️
Р. Рочина
66'
65'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Желтая карточка
С. Ариас
64'
64'
Замена
Х. Валера
️️️️
Р. Наварро
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Мерино
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Элустондо
Пас отдал
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Д. Дуарте
50'
Желтая карточка
Р. Рочина
36'
Желтая карточка
Л. Суарес
28'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Д. Мачис
24'
ГОЛ! 1:0!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Рочина
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
6
Мончу
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Максимиану
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
4
Ариас
25
Гоналон
19
Монторо
6
Милья
11
Мачис
16
Рочина
97
Суарес
4-3-2-1
13
Райан
2
Сальдуа
24
Ле Норман
6
Элустондо
3
Муньос
6
Гевара
23
Мерино
23
Наварро
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Серлот
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
6
Милья
6
Мончу
6
Мончу
6
Милья
11
Мачис
7
Пуэртас
7
Пуэртас
11
Мачис
16
Рочина
70
Бакка
70
Бакка
16
Рочина
9
Серлот
5
Субельдия
5
Субельдия
9
Серлот
2
Сальдуа
36
Субименди
36
Субименди
2
Сальдуа
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
23
Наварро
11
Валера
11
Валера
23
Наварро
10
Оярсабаль
24
Лобете
24
Лобете
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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