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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 13 сентября 2021
Гранада
13.09.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
66'
Л. Суарес
45+2'
Родри
89'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
Желтая карточка
М. Гоналон
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Каналес
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
84'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Мончу
84'
73'
Замена
Хоакин
️️️️
Родри
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Рочина
66'
64'
Замена
С. Каналес
️️️️
В. Карвалью
64'
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Фекир
Замена
Р. Рочина
️️️️
Д. Мачис
64'
Замена
Л. Абрам
️️️️
Х. Санчес
59'
Замена
К. Бакка
️️️️
А. Соро
59'
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Родри
Пас отдал
Г. Родригес
23'
Желтая карточка
Н. Фекир
15'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
14'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Мончу
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Максимиану
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
4
Ариас
25
Гоналон
19
Монторо
6
Мончу
11
Мачис
29
Соро
97
Суарес
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
10
Родри
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
5
Санчес
96
Абрам
96
Абрам
5
Санчес
6
Мончу
88
Брайс
88
Брайс
6
Мончу
11
Мачис
16
Рочина
16
Рочина
11
Мачис
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
29
Соро
70
Бакка
70
Бакка
29
Соро
5
Бартра
2
Пеццелла
2
Пеццелла
5
Бартра
10
Фекир
6
Камараса
6
Камараса
10
Фекир
10
Карвалью
20
Каналес
20
Каналес
10
Карвалью
10
Родри
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Родри
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Гранада
Бетис
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Гранада - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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