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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Кадис
Гранада - Кадис: обзор матча 28 февраля 2022
Гранада
28.02.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Кадис
Замена
Р. Рочина
️️️️
А. Пуэртас
89'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
85'
83'
Замена
Алекс
️️️️
Лукас
83'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Феде
Желтая карточка
Р. Торренте
79'
Замена
Куини
️️️️
А. Кольядо
76'
Замена
Н. Петрович
️️️️
И. Руис
76'
74'
Желтая карточка
Феде
74'
Замена
А. Переа
️️️️
Э. Лосано
59'
Замена
И. Альехо
️️️️
К. Акапо
59'
Замена
И. Карселен
️️️️
Фали
48'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Узуни
46'
Желтая карточка
М. Узуни
42'
Желтая карточка
Х. Санчес
35'
Красная карточка
Д. Дуарте
33'
32'
Желтая карточка
С. Арсамендия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-3-1
81
Максимиану
21
Нева
5
Санчес
16
Торренте
22
Дуарте
6
Милья
8
Руис
10
Узуни
10
Кольядо
7
Пуэртас
97
Суарес
3-3-1-3
23
Ледесма
23
Эрнандес
3
Фали
23
Чуст
29
Акапо
6
Аларкон
15
Арсамендия
4
Алькарас
7
Лукас
21
Негредо
11
Лосано
10
Кольядо
17
Куини
17
Куини
10
Кольядо
8
Руис
18
Петрович
18
Петрович
8
Руис
10
Узуни
11
Мачис
11
Мачис
10
Узуни
7
Пуэртас
16
Рочина
16
Рочина
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
3
Фали
20
Карселен
20
Карселен
3
Фали
6
Феде
6
Феде
7
Лукас
8
Алекс
8
Алекс
7
Лукас
11
Лосано
80
Переа
80
Переа
11
Лосано
29
Акапо
14
Альехо
14
Альехо
29
Акапо
Феде
19
Собрино
19
Собрино
Феде
Остались в запасе
Гранада
Кадис
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Гранада - Кадис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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