Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 20 сентября 2021
Барселона
20.09.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
90'
Р. Араухо
2'
Д. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
Желтая карточка
Ж. Пике
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ! 1:1!
Р. Араухо
Пас отдал
Гави
90'
88'
Желтая карточка
Куини
Желтая карточка
Р. Араухо
88'
87'
Желтая карточка
Мончу
86'
Желтая карточка
Л. Максимиану
78'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Л. Абрам
Желтая карточка
О. Мингеса
77'
Замена
Ж. Пике
️️️️
Ю. Демир
75'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
74'
71'
Желтая карточка
М. Гоналон
67'
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Пуэртас
67'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Х. Молина
Замена
Гави
️️️️
Ф. Коутиньо
60'
46'
Замена
К. Нева
️️️️
С. Эскудеро
Замена
Л. де Йонг
️️️️
С. Роберто
46'
Замена
О. Мингеса
️️️️
А. Бальде
42'
40'
Желтая карточка
А. Монторо
30'
Замена
А. Монторо
️️️️
Я. Брайс
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуарте
Пас отдал
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Бальде
24
Гарсия
33
Араухо
8
Дест
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
11
Коутиньо
10
Депай
22
Демир
4-3-2-1
81
Максимиану
17
Куини
22
Дуарте
96
Абрам
18
Эскудеро
6
Милья
88
Брайс
6
Мончу
7
Пуэртас
11
Мачис
19
Молина
22
Демир
3
Пике
3
Пике
22
Демир
3
Бальде
30
Мингеса
30
Мингеса
3
Бальде
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
11
Коутиньо
6
Гави
6
Гави
11
Коутиньо
6
Роберто
26
де Йонг
26
де Йонг
6
Роберто
18
Эскудеро
21
Нева
21
Нева
18
Эскудеро
96
Абрам
5
Санчес
5
Санчес
96
Абрам
7
Пуэртас
25
Гоналон
25
Гоналон
7
Пуэртас
88
Брайс
19
Монторо
19
Монторо
88
Брайс
19
Молина
97
Суарес
97
Суарес
19
Молина
Остались в запасе
Барселона
Гранада
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Аарон Эскандель
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Барселона - Гранада
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Гранада
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+