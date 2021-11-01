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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 01 ноября 2021
Леванте
01.11.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 3
Завершен
Гранада
7'
Х. Санчес
38'
Л. Суарес
69'
А. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
90'
Желтая карточка
С. Эскудеро
87'
Замена
Р. Торренте
️️️️
Л. Милья
Желтая карточка
Н. Вукчевич
83'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Сольдадо
80'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
79'
72'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
А. Соро
72'
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Молина
Замена
А. Кантеро
️️️️
Э. Барди
72'
Желтая карточка
Э. Барди
71'
71'
Замена
Мончу
️️️️
А. Монторо
69'
ГОЛ! 0:3!
А. Пуэртас
64'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Суарес
Замена
Сон
️️️️
Э. Франкеса
46'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
М. Мальса
46'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
П. Мартинес
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Желтая карточка
М. Мальса
25'
21'
Желтая карточка
Х. Санчес
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Рочина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пепелу
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Мончу
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
18
Клер
6
Дуарте
21
Рубен Везо
15
Франкеса
11
Мальса
18
Мартинес
10
Барди
19
де Фрутос
9
Сольдадо
25
Моралес
4-2-2-2
81
Максимиану
16
Диас
17
Куини
5
Санчес
21
Нева
6
Милья
19
Монторо
29
Соро
16
Рочина
19
Молина
97
Суарес
15
Франкеса
17
Сон
17
Сон
15
Франкеса
11
Мальса
17
Вукчевич
17
Вукчевич
11
Мальса
18
Мартинес
20
Кампанья
20
Кампанья
18
Мартинес
10
Барди
21
Кантеро
21
Кантеро
10
Барди
9
Сольдадо
99
Гомес
99
Гомес
9
Сольдадо
29
Соро
18
Эскудеро
18
Эскудеро
29
Соро
6
Милья
16
Торренте
16
Торренте
6
Милья
19
Монторо
6
Мончу
6
Мончу
19
Монторо
97
Суарес
7
Пуэртас
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Молина
70
Бакка
70
Бакка
19
Молина
Остались в запасе
Леванте
Гранада
25
Дани Карденас
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Леванте - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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