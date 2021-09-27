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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 27 сентября 2021
Сельта
27.09.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
90+4'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
90'
+8
Желтая карточка
К. Нева
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Куини
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Мина
90'
+4
89'
Желтая карточка
А. Монторо
Замена
А. Солари
️️️️
Р. Тапиа
86'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Н. Араужо
86'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Б. Мендес
78'
78'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
А. Пуэртас
77'
Замена
В. Диас
️️️️
Д. Дуарте
77'
Замена
А. Эскандель
️️️️
Л. Максимиану
Пенальти не реализован!
Я. Аспас
73'
70'
Желтая карточка
Д. Дуарте
68'
Желтая карточка
А. Пуэртас
68'
Замена
Х. Молина
️️️️
К. Бакка
Замена
Ф. Серви
️️️️
Нолито
62'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Бельтран
46'
19'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Б. Мендес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Дитуро
22
Галан
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
29
Соро
7
Пуэртас
97
Суарес
70
Бакка
14
Араужо
5
Йокушлу
5
Йокушлу
14
Араужо
8
Бельтран
4
Суарес
4
Суарес
8
Бельтран
13
Тапиа
23
Солари
23
Солари
13
Тапиа
3
Нолито
10
Серви
10
Серви
3
Нолито
10
Мендес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
10
Мендес
81
Максимиану
13
Эскандель
13
Эскандель
81
Максимиану
7
Пуэртас
18
Эскудеро
18
Эскудеро
7
Пуэртас
22
Дуарте
16
Диас
16
Диас
22
Дуарте
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
70
Бакка
19
Молина
19
Молина
70
Бакка
Остались в запасе
Сельта
Гранада
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Сельта - Гранада
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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