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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 19 февраля 2022
Гранада
19.02.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 4
Завершен
Вильярреал
61'
Л. Милья (П)
35'
А. Данжума (П)
39'
А. Данжума
81'
А. Данжума (П)
90+7'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Вильярреал
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
М. Гомес
Пас отдал
С. Чуквуэзе
90'
+2
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
А. Кольядо
️️️️
Х. Молина
87'
Замена
А. Соро
️️️️
К. Нева
87'
82'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Данжума
Желтая карточка
Р. Торренте
80'
75'
Желтая карточка
С. Асенхо
Замена
Н. Петрович
️️️️
А. Монторо
74'
69'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Ло Чельсо
68'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
63'
Замена
Х. Фойт
️️️️
С. Орье
62'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
62'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Милья
61'
60'
Желтая карточка
С. Орье
Замена
Р. Торренте
️️️️
Куини
46'
45'
+4
Желтая карточка
П. Эступиньян
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Данжума
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Данжума
Желтая карточка
М. Узуни
34'
33'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Х. Санчес
32'
Замена
М. Узуни
️️️️
М. Гоналон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ЦФ
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Максимиану
21
Нева
17
Куини
5
Санчес
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Молина
4-3-1-2
1
Асенхо
92
Орье
2
Манди
14
Торрес
2
Эступиньян
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
7
Данжума
10
Пино
19
Молина
10
Кольядо
10
Кольядо
19
Молина
17
Куини
16
Торренте
16
Торренте
17
Куини
19
Монторо
18
Петрович
18
Петрович
19
Монторо
25
Гоналон
10
Узуни
10
Узуни
25
Гоналон
21
Нева
29
Соро
29
Соро
21
Нева
20
Ло Чельсо
5
Морено
5
Морено
20
Ло Чельсо
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
92
Орье
8
Фойт
8
Фойт
92
Орье
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Вильярреал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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