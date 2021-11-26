Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 26 ноября 2021
Атлетик
26.11.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
10'
Р. Гарсия
76'
Л. Максимиану (АГ)
25'
Д. Мачис
34'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
Красная карточка
И. Мартинес
90'
+9
Замена
А. Петха
️️️️
М. Баленсиага
78'
77'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Максимиану
76'
66'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
О. Саррага
62'
Замена
И. Уильямс
️️️️
О. Сансет
60'
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
59'
54'
Замена
К. Нева
️️️️
Д. Мачис
45'
Замена
Л. Абрам
️️️️
Х. Санчес
40'
Желтая карточка
А. Монторо
34'
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
16
Торренте
5
Санчес
18
Эскудеро
25
Гоналон
19
Монторо
16
Рочина
11
Мачис
97
Суарес
19
Молина
18
Баленсиага
18
Петха
18
Петха
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Сансет
11
Мачис
21
Нева
21
Нева
11
Мачис
5
Санчес
96
Абрам
96
Абрам
5
Санчес
16
Рочина
88
Брайс
88
Брайс
16
Рочина
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Гранада
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Гранада
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+