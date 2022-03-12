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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эльче
Гранада - Эльче: обзор матча 12 марта 2022
Гранада
12.03.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
11'
Фидель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Эльче
88'
Желтая карточка
Л. Оласа
86'
Замена
Г. Верду
️️️️
Фидель
86'
Замена
Л. Оласа
️️️️
Г. Паласиос
82'
Желтая карточка
Фидель
Замена
И. Руис
️️️️
Н. Петрович
77'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Суарес
77'
74'
Замена
И. Марконе
️️️️
Ж. Гумбау
74'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Э. Понсе
Замена
В. Диас
️️️️
А. Кольядо
72'
70'
Желтая карточка
Й. Мохика
67'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Л. Бойе
65'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Торренте
61'
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Узуни
61'
Желтая карточка
Н. Петрович
56'
Желтая карточка
Куини
54'
50'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
Р. Торренте
38'
33'
Желтая карточка
Л. Бойе
11'
ГОЛ! 0:1!
Фидель
Пас отдал
П. Милья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-2-2-2-1
81
Максимиану
22
Дуарте
5
Санчес
16
Торренте
21
Нева
17
Куини
6
Милья
18
Петрович
10
Узуни
10
Кольядо
97
Суарес
4-2-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
16
Гонсалес
22
Мохика
8
Маскарель
6
Гумбау
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
9
Понсе
10
Кольядо
16
Диас
16
Диас
10
Кольядо
18
Петрович
8
Руис
8
Руис
18
Петрович
10
Узуни
11
Мачис
11
Мачис
10
Узуни
97
Суарес
7
Пуэртас
7
Пуэртас
97
Суарес
16
Торренте
19
Молина
19
Молина
16
Торренте
13
Паласиос
15
Оласа
15
Оласа
13
Паласиос
10
Фидель
5
Верду
5
Верду
10
Фидель
6
Гумбау
23
Марконе
23
Марконе
6
Гумбау
15
Бойе
20
Моренте
20
Моренте
15
Бойе
9
Понсе
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Понсе
Остались в запасе
Гранада
Эльче
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
88
Ян Брайс
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Кико Касилья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
88
Ян Брайс
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Гранада - Эльче
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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