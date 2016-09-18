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  • Рочина: «Лимита на легионеров нет ни в одной европейской стране. Может, нужно его немного ослабить?»

Рочина: «Лимита на легионеров нет ни в одной европейской стране. Может, нужно его немного ослабить?»

18 сентября 2016, 14:08
15

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в чемпионате России, отметив, что ни в одной европейской стране не существует ограничений по количеству иностранных футболистов в основном составе.

– Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

– (хватается за голову). Это одна из тех вещей, которую я понимаю и не понимаю одновременно! Этого нет ни в одной европейской стране. Я играл в Англии, где ни один игрок из основы не говорил по-английски. В Испании на испанском могли не говорить по восемь-девять игроков из стартового состава... Может, нужно лимит немного ослабить? Я, конечно, понимаю, что он нужен для того, чтобы было больше русских игроков, но все-таки... В Испании для меня не было никакого значения, какая национальность у моего партнера.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Рочина Рубен
Комментарии (15)
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ЖОРРО
1474197054
Натурализуйся и не будешь хвататься за голову от вопросов про лимит))))
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Тraumtanzеr
1474197285
Его нужно вообще отменить.
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andr2112
1474197941
Теперь будешь знать: "куда ты вляпался"
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ttter
1474198622
Здесь чиновники мысленно отсталые.Привыкай!!!)))
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kykyi
1474198875
У нас во всем собственный путь, "через жопу".
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Алексей1988
1474198939
Мудаку это объясните
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tub-uen
1474200246
лимит создан для развития национального футбола, именно поэтому наша сборная иногда и попадает на ЧМ и ЧЕ. А отмени его,и все, с лихтенштейном мы будем биться не на равных,как сейчас , а лететь в одну калитку. ВОТ ЭТО и пытаются,который год, донести до нас,простых болельщиков, наши ,всеми любимые ,функционеры от футбола.
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kvm
1474214471
рАчина :)
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robocop
1474219005
У рашки всегда свой путь...Как в том анекдоте - назовите страну у которой во все времена - славное прошлое,светлое будущее и говённое настоящее.
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bomilazdeshnii
1474222053
Что-то безлимитная Англия в глубокой ж. и Голландия и Португалия и еще много кто.
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