Рочина: «Лимита на легионеров нет ни в одной европейской стране. Может, нужно его немного ослабить?»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в чемпионате России, отметив, что ни в одной европейской стране не существует ограничений по количеству иностранных футболистов в основном составе.

– Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

– (хватается за голову). Это одна из тех вещей, которую я понимаю и не понимаю одновременно! Этого нет ни в одной европейской стране. Я играл в Англии, где ни один игрок из основы не говорил по-английски. В Испании на испанском могли не говорить по восемь-девять игроков из стартового состава... Может, нужно лимит немного ослабить? Я, конечно, понимаю, что он нужен для того, чтобы было больше русских игроков, но все-таки... В Испании для меня не было никакого значения, какая национальность у моего партнера.