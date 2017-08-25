Рочина может перейти из «Рубина» в «Спартак»

Имхо Набиуллин и Рочина не плохие игроки, если понять их функционал и воспользоваться этим, они себя покажут в лучшей форме.
Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Кроме того, московский клуб проявляет интерес к еще двум игрокам казанской команды – Эльмиру Набиуллину и Магомеду Оздоеву.
Ранее действующий чемпион России приобрел защитника Марко Петковича и арендовал полузащитника Марио Пашалича.
На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.