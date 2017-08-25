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    Рочина может перейти из «Рубина» в «Спартак»

    Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Кроме того, московский клуб проявляет интерес к еще двум игрокам казанской команды – Эльмиру Набиуллину и Магомеду Оздоеву.

    Ранее действующий чемпион России приобрел защитника Марко Петковича и арендовал полузащитника Марио Пашалича.

    На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2017 18:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20

      123сату123 26 августа 2017, 19:47

      Имхо Набиуллин и Рочина не плохие игроки, если понять их функционал и воспользоваться этим, они себя покажут в лучшей форме.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 августа 2017, 11:20

      Эх,успеть бы.))

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 августа 2017, 20:43

      Может, может, может - одни сослагательные наклонения в селекции Спартака. Тошнит.

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 25 августа 2017, 19:58

      Одни писульки о Спартаке: купили - не купили, дурдом.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 19:16

      Он в Рубине то ноль полный, а нам тем более не нужен. Лучше уж Лестьена.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > OfaZavr 25 августа 2017, 19:32

      Алкашня этот Лестьен. Лучше никого не брать вообще, чем шлак набирать. Выйти в ЛЕ и усиливаться в зимнее ТО для выигрыша этой говночашки. В нынешней ситуации я бы так сделал.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Супермачо 25 августа 2017, 20:41

      Мы его закодировали зимой) можете брать, хороший игрок, лучше Рочины)))

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 августа 2017, 19:16

      Только РАЧины не хватает. Своих рачин половина состава.

      3
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 25 августа 2017, 18:59

      Хороший выбор,еще и Лестьен хорош,можно брать.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 18:55

      Не нужны топы, возьмите Набиуллина и Караваева чтобы закрыть и освежить фланги...

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > ivanthebest 25 августа 2017, 19:01

      В точку!

      10
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      Рейтинг: +100697

      zigbert 25 августа 2017, 18:53

      В Спартаке есть слабые позиции и Каррера думаю сделает правильный выбор.

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      Рейтинг: +184

      cord-76 25 августа 2017, 18:46

      полный отстой ,зачем он?

      1
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