Рочина может перейти из «Рубина» в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина до закрытия летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Кроме того, московский клуб проявляет интерес к еще двум игрокам казанской команды – Эльмиру Набиуллину и Магомеду Оздоеву.

Ранее действующий чемпион России приобрел защитника Марко Петковича и арендовал полузащитника Марио Пашалича.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.