«Бетис» хочет арендовать хавбека «Рубина» Рочину

«Бетис» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Рубина» Рубена Рочины, информирует Estadio Deportivo. Севильцы не могут себе позволить полноценный трансфер 26-летнего игрока, поскольку не имеют возможности заплатить требуемую казанцами сумму в 10 миллионов евро.

Испанец перебрался в «Рубин» из «Гранады» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в 26-ти встречах, записав в свой актив два гола и четыре результативные передачи. Действующий контракт Рочины истекает в июле 2020 года.