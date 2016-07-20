Рочина стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Гранады» Рубена Рочины. Условия контракта с 25-летним игроком не раскрываются. Ранее сообщалось, что покупка испанского хавбека обойдется казанскому клубу в 10 миллионов евро.

«Я успел немного прогуляться по городу, видел стадион и базу клуба, которые мне очень понравились. У меня сложилось отличное первое впечатление о Казани. Сам процесс переговоров был достаточно длительным и занял более месяца. Я очень рад, наконец, оказаться здесь. Я лично не знаком с Хави Грасией, но играл против его команды. Мне очень приятно, что главный тренер верит в меня. Вижу, что «Рубин» – клуб с большими амбициями, поэтому приезд сюда – это новый и очень интересный вызов для меня», – сказал Рочина.