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Рочина стал игроком «Рубина»

20 июля 2016, 12:54
12

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Гранады» Рубена Рочины. Условия контракта с 25-летним игроком не раскрываются. Ранее сообщалось, что покупка испанского хавбека обойдется казанскому клубу в 10 миллионов евро.

«Я успел немного прогуляться по городу, видел стадион и базу клуба, которые мне очень понравились. У меня сложилось отличное первое впечатление о Казани. Сам процесс переговоров был достаточно длительным и занял более месяца. Я очень рад, наконец, оказаться здесь. Я лично не знаком с Хави Грасией, но играл против его команды. Мне очень приятно, что главный тренер верит в меня. Вижу, что «Рубин» – клуб с большими амбициями, поэтому приезд сюда – это новый и очень интересный вызов для меня», – сказал Рочина.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Гранада Рочина Рубен
Комментарии (12)
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Total Football
1469009101
Помню в Барселоне числился)
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Dinamo4emp
1469009998
Рубин в это трансферное окно просто молодцы
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pro-vad
1469010541
Из чего складывается трансферная стоимость, кто-нибудь знает? Возраст, КПД, результативность, физические данные, ускорение? Или раскрученность имени, как Кокорин?
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Etiainen
1469011204
чет кажется, что Рубин серьезно настроен на этот сезон
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Daxa09
1469011475
Рубин в этом году не на шутку тратится на трансферы только как они с лимитом этим тупым уложатся
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ARSteven89
1469014500
Столько легов накупили, половина лавку полировать будет из-за лимита, да ещё и в еврокубках казанцы не участвуют, значит игр в сезоне меньше, чтобы раскрыть полностью потенциал новичков. Вобщем удачи Рубину, будет интересно!
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valike35
1469015009
сезон будет интересным))
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Саня БУБА
1469016021
....та рубин - чемпион!!!...все уже ясно....
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ivan199103
1469038844
Нехило затариваются
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Raider26
1469050688
Бабла немерено вваливают в клуб
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