Экс-игрок «Рубина» Рочина подозревается в групповом изнасиловании

странно это , вроде 30 лет уже???
Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина может оказаться в тюрьме.
31-летний футболист находится под следствием по подозрению в групповом изнасиловании женщины.
По версии обвинения, Рочина и еще один фигурант дела изнасиловали потерпевшую на частной вечеринке в мае 2021 года.
- Испанец с 2016 по 2018 год выступал за «Рубин».
- Рочина – воспитанник «Барселоны».
- В этом сезоне он провел 15 матчей за «Гранаду», забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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