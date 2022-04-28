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Экс-игрок «Рубина» Рочина подозревается в групповом изнасиловании

Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина может оказаться в тюрьме.

31-летний футболист находится под следствием по подозрению в групповом изнасиловании женщины.

По версии обвинения, Рочина и еще один фигурант дела изнасиловали потерпевшую на частной вечеринке в мае 2021 года.

  • Испанец с 2016 по 2018 год выступал за «Рубин».
  • Рочина – воспитанник «Барселоны».
  • В этом сезоне он провел 15 матчей за «Гранаду», забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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Источник: El País

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Комментарии1
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    Рейтинг: +62692

    portero 1 минуту назад

    странно это , вроде 30 лет уже???

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