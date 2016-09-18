Рочина: «Причина пробуксовки «Рубина» на старте сезона лишь одна – новая команда»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился мнением о причинах неудачного выступления казанского клуба на старте сезона. Отметим, что на данный момент команда занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.

– Я еще не успел до конца разобраться в РФПЛ. Еще не изучил все команды, я в поиске ходов. Мы сыграли всего шесть матчей. А в футболе ты учишься от матча к матчу.

– Пробуксовка «Рубина» на старте связана с этим же?

– Здесь я не буду оригинальным. Причина лишь одна: новая команда. Необходима адаптация. Сейчас мы совершенствуемся.