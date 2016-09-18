Рочина: «Рубин» год не играл в еврокубках? Мы должны это исправить и пробиться в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина выразил мнение, что казанский клуб по итогам нынешнего сезона должен пробиться в еврокубки. Отметим, что на данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

– Какие цели вы ставите перед собой в нынешнем сезоне?

– Я очень хочу помочь «Рубину» попасть в еврокубки. Сколько лет команда там не играла? Год? Мы должны это исправить. Отлично, если это будет Лига чемпионов. Если говорить о себе, то избежать травм и помогать партнерам. Я не зациклен на голах. Отдать пас для меня такое же счастье.