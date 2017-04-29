Рочина заявил, что ему нравится играть в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина подвел итоги матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива», а также поделился мнением о возможной отставке главного тренера казанского клуба Хави Грасии.

– Какая у вас мотивация на оставшиеся матчи чемпионата России?

– Мы должны постараться финишировать как можно выше, выходить на каждый матч и бороться. Стараться всегда брать три очка.

– Неудачная серия, которая была у команды, как-то влияла на атмосферу в раздевалке?

– В футболе случаются такие серии. Я считаю, что наша команда выдержала. Мы сплотились и здорово себя проявили. Самое главное – продолжать работать и не опускать голову.

– Сейчас много говорят о том, что в конце сезона главный тренер «Рубина» Хави Грасия может быть отправлен в отставку. Вы готовы остаться в команде, если это произойдет?

– Многое зависит от футболистов на поле. Вспомните два пенальти, которые мы не реализовали. Если бы мы забили, то были бы сейчас в другой ситуации и вопросы по тренеру ни у кого не возникали бы. Что касается моих планов – у меня контракт с «Рубином» на три года, и мне очень нравится в клубе.

«Рубин» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.