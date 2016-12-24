Рочина заявил, что уровень футбола в России оказался выше, чем он ожидал

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился эмоциями от проведенного в России времени. По словам футболиста, главной трудностью для него является языковой барьер с партнерами по команде.

«Истина заключается в том, что все идет хорошо. Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал. Я хорошо адаптировался. Казань большой город, третий по численности в России. Да, есть большая разница в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, но, в целом, город весьма хороший. У меня очень хорошие отношения с тренером, а вот с партнерами больше трудностей. Прежде всего это язык, потому что в команде много людей, которые не говорят по-английски», – цитирует испанца Ideal.

В текущем сезоне РФПЛ Рочина провел восемь матчей и забил один гол.