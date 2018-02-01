Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» отпустил Рочину в «Леванте» на правах аренды

    Защитник «Рубина» Рубен Рочина проведет остаток сезона в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

    Казанский клуб купил испанца в июле 2016 года у «Гранады» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах всех турниров и не отметился результативными действиями.

    Прежде Рочина играл за «Блэкберн», «Райо Вальекано», «Реал Сарагосу» и «Барселону Б».

    Источник: ФК «Леванте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 февраля 2018, 10:12

      Сбросить балласт- это половина дела...
      Сумеет ли Бекиич "зажечь" оставшихся- вот это вопрос..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 февраля 2018, 00:57

      очищаеться Рубин

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11