«Рубин» отпустил Рочину в «Леванте» на правах аренды

Защитник «Рубина» Рубен Рочина проведет остаток сезона в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

Казанский клуб купил испанца в июле 2016 года у «Гранады» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах всех турниров и не отметился результативными действиями.

Прежде Рочина играл за «Блэкберн», «Райо Вальекано», «Реал Сарагосу» и «Барселону Б».