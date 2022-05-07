- 7 мая 2022
- 08:59 «Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико» 3
- 28 октября 2021
- 15:11 Фото Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны» 2
- 4 февраля 2020
- 23:23 Фото «Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса 3
- 18 июля 2019
- 20:10 Молодежные команды «Зенита» и «Барселоны» сыграют в Санкт-Петербурге 6 августа. «Зенит-2» и «Барселона Б» – 9 августа 5
- 10 марта 2019
- 08:25 Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси» 6
- 13 сентября 2018
- 00:56 Гвардиола: «Я закончу там, где начинал. Надеюсь, в «Барселоне» 4
- 29 мая 2018
- 13:51 «Ювентус» хочет приобрести у «Барселоны» Бускетса 7
- 21 июня 2017
- 21:06 Фото «Монако» подписал игрока «Барселоны Б» 1
- 4 апреля 2017
- 16:29 Тренер «Эльденсе» угодил за решетку после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12 1
- 3 апреля 2017
- 00:46 Клуб третьего испанского дивизиона «Эльденсе» снялся с соревнований после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12 4
- 30 января 2016
- 17:20 «Барселона» пополнилась защитником «Монако»
- 30 декабря 2015
- 21:20 Гонсалвес арендован «Барселоной»
- 29 декабря 2015
- 00:50 Фото «Барселона» расторгла контракт с игроком второй команды из-за оскорбительной записи в соцсети 3
- 30 сентября 2015
- 19:00 Шесть игроков «Барселоны Б» вызваны на тренировки в основную команду
- 31 августа 2015
- 17:57 Амир Натхо заключит с ЦСКА контракт на четыре года 1
- 20 августа 2015
- 13:34 Амир Натхо может перейти в испанский, бельгийский или российский клуб 3
- 19 августа 2015
- 22:07 Агент Амира Натхо опроверг информацию о переходе футболиста в ЦСКА 1
- 11 августа 2015
- 17:28 Адама Траоре перейдет в «Астон Виллу» 2
- 4 августа 2015
- 01:24 «Вест Хэм» собирается купить Халиловича 1
- 2 августа 2015
- 17:19 Истрати рассчитывает найти для Натхо вариант с арендой 7
- 16:07 Натхо уйдет из «Барселоны» 7