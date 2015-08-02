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    Истрати рассчитывает найти для Натхо вариант с арендой

    Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы российского полузащитника молодежной команды «Барселоны» Амира Натхо, рассчитывает найти для своего клиента вариант с арендой.
    «Мне никто о том, что тренер не рассчитывает на Амира, не сообщал. Нас никто не оповещал о его судьбе. Амир тренируется с командой. 7 августа я прилечу в Барселону и предложу клубу вариант с его арендой, чтобы он постоянно играл на хорошем уровне. Посмотрим, какой будет реакция. С Натхо переподписан контракт, тренер его хвалит, никаких проблем нет. Однако вариант с арендой, на мой взгляд, не исключен», — прояснил ситуацию Истрати.

    Напомним, ранее стало известно, что Амир Натхо не попал в заявку «Барселоны Б» на сезон.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 17:19
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    Комментарии (8)
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    серИт
    1438525690
    к быкам
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    NK-creative
    1438526488
    В ЦСКА его))
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    Viola
    1438527208
    а кто это?
    Ответить
    SHMEL
    1438531604
    Так можно к старшему брату!Только вот,мать её,лимит...
    Ответить
    SHMEL
    1438531731
    Оказывается он россиянин....Тогда сам бог велел в ЦСКА!
    Ответить
    Miha
    1438540182
    Пусть на историческую родину едет
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    El_Chori
    1438543638
    Удачи тезка!)
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    ologreds
    1694997492
    numo437556
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