Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о предстоящих товарищеских матчах с командами «Барселоны».

– Была информация, что 1 августа у вас планируется товарищеский матч с «Барселоной». Эта игра состоится?

– В этом году сыграют молодежные команды «Зенита» и «Барселоны» – 6 августа в день открытия после реконструкции стадиона «Смена» в «Газпром»-Академии. Тремя дня позже, 9-го числа, с «Барселоной Б» сыграет «Зенит-2».

Также с вице-президентом «Барселоны» обсудили, какие условия должны быть выполнены, чтобы состоялась игра основными составами.

– На каких условиях планируете договориться?

– Главный принцип один – должны играть все самые сильные игроки команд.

– Вы приглашаете «Барселону» в Петербург?

– Да, мы хотим принять команду на «Газпром Арене».