Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Молодежные команды «Зенита» и «Барселоны» сыграют в Санкт-Петербурге 6 августа. «Зенит-2» и «Барселона Б» – 9 августа

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о предстоящих товарищеских матчах с командами «Барселоны».

    – Была информация, что 1 августа у вас планируется товарищеский матч с «Барселоной». Эта игра состоится?

    – В этом году сыграют молодежные команды «Зенита» и «Барселоны» – 6 августа в день открытия после реконструкции стадиона «Смена» в «Газпром»-Академии. Тремя дня позже, 9-го числа, с «Барселоной Б» сыграет «Зенит-2».

    Также с вице-президентом «Барселоны» обсудили, какие условия должны быть выполнены, чтобы состоялась игра основными составами.

    – На каких условиях планируете договориться?

    – Главный принцип один – должны играть все самые сильные игроки команд.

    – Вы приглашаете «Барселону» в Петербург?

    – Да, мы хотим принять команду на «Газпром Арене».

    • Весной Медведев встречался с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
    • Стороны обсудили сотрудничество клубов и возможные форматы обмена опытом.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      KPCCSPB 15 минут назад

      Ооо, Заболотный класс покажет молодняку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      paracetamol 18 минут назад

      Интересно будет посмотреть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72526
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru