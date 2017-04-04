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    Тренер «Эльденсе» угодил за решетку после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12

    Тренер клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был взят под стражу после унизительного поражения (0:12) в матче 32-го тура первенства от «Барселоны Б». Итальянцу предъявлены обвинения в коррупции.

    После проигрыша второй команде каталонцев, «Эльденсе» лишился шансов на сохранение прописки в дивизионе. Днем позже клубом было объявлено, что он не намерен продолжать выступления в турнире в текущем сезоне, и расторгнет контракты с группой итальянских инвесторов. Тем не менее, в понедельник, 3 апреля, президент «Эльденсе» сообщил, что они намерены выполнить свои обязательства.

    После 32-х туров «Эльденсе» замыкает турнирную таблицу, набрав всего 14 очков.

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    Источник: Reuters

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    04.04.2017 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 апреля 2017, 19:06

      Что-то про Копелло сразу вспомнил... К чему бы это?...

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