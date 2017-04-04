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    «Четыре футболиста сдавали игру». Рекорд «Барселоны Б» в договорном матче


    3.8
    Голосов: 4
    04.04.2017 17:00
    Резервная команда «Барселоны» забила 12 мячей в одной игре. После матча выяснилось, что футболисты соперника сдавали игру, а затем команда вообще снялась с чемпионата. «Бомбардир» рассказывает самое главное об этой истории, уже повлекшей за собой первые аресты.

    12 мячей в одной игре «Барселона Б» не забивала еще никогда. В матче с «Эльденсе» случился двойной рекорд. Это самая крупная победа в истории барселонского резерва, а также повторение лучшего результата Сегунды Б. В 1993 году со счетом 12:0 «Эстремадура» выигрывала у «Портуэнсе». Разгром «Эльденсе» позволил «Барселоне Б» укрепиться на первой строчке таблицы. Команда нацелена на выход в Сегунду.

    «Эльденсе» так болезненно воспринял это поражение, что снялся с чемпионата. Вполне логично, ведь команда все равно шла на последнем месте. Однако в этой истории очень много странностей. Сейчас все больше подозрений, что матч был договорным. «Партнер сказал мне: «Ты хочешь принимать участие в договорном матче?» Оказалось, четыре футболиста сдавали игру. Я не могу назвать их имена. В автобусе мне сказали, что в раздевалке есть игроки, которые сдали матч. Я вернулся туда, скандал чуть не перерос в драку. Но «Барселона Б» в этом никак не задействована. Они делали все правильно», – рассказал форвард «Эльденсе» Шейк Саад. Некоторые игроки плакали прямо во время матча.

    Многие люди в клубе узнали о договорном характере матча не сразу. «Во время матча два человека спустились с трибун, чтобы сказать, что игра была сдана в интересах букмекерах. Один из этих людей вообще оказался агентом игрока. Кто-то сообщил мне об этом по телефону», – сказал председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар. При этом интересно, что после этой игры клуб прекратил сотрудничество с группой инвесторов из Италии, хотя началось оно только в феврале.

    По этому делу уже произошли первые задержания. Главного тренера «Эльденсе» Филиппо Вито ди Пьерро арестовали по подозрению в коррупции. У него даже не было лицензии, чтобы тренировать в Сегунде Б, поэтому официально главным считался Фран Руис Касерес. «Это правда, что заказы поступали от тренера. Меня же попросили просто передать Эммануэлю Менди, что игра будет договорной», – сказал сам Фран Руис. Менди, узнав от тренера эти новости, отказался выходить на поле. Футболисты «Барселоны Б» в этот момент продолжали забивать.

    «Эльденсе» даже не думал производить замены, потому что Саад поговорил со всеми запасными футболистами. Сам футболист говорит, что ему угрожали, однако молчать не заставят. С итальянскими инвесторами вообще отдельная тема. Главу группу тоже отправили под арест. Президент «Эльденсе» Давид Агиляр, который уже сомневается в честности всех вокруг, попросил лигу проверить их причастность к договорным играм. В ответ Агиляру прилетело приглашение в суд за клевету. Закулисные игры продолжаются.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Барселона»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Познер 5 апреля 2017, 12:29

      Чет вратарь мутный пипец!!!Х@@@@ню морозил!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 апреля 2017, 18:46

      Это один из сильней бойцов ММА за всю историю его существования - Мирко КРО КОП !
      Будь разносторонней!!!

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 4 апреля 2017, 17:50

      Надо первую команду проверить

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Evklid 4 апреля 2017, 18:28

      Зачем у тебя голый мужик на аве? Нравятся голые мужики? Или это не мужик?

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      Рейтинг: +54

      Evklid > la verdad 4 апреля 2017, 22:19

      Червь компьютерный,погугли кто на аве.А такие вопросы могут только у гомиков возникать(так сказать,сразу в атаку,ибо педики,чтобы их не раскрыли,начинают давить на свое слабое место-"нравятся голые мужики")

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Evklid 4 апреля 2017, 22:42

      Такие авы только у гомиков бывают :))) Наслаждайся, теоретик тухлодырый:)). Молодец, что не скрываешь!!!

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      Рейтинг: +54

      Evklid > la verdad 5 апреля 2017, 05:37

      Ты это скажи людям,у которых такие авы)что они гомики,отхватишь моментально)спортсмен))перевожу на детский-у кого что болит,тот о том и говорит,латентный)собирайся в школу,малой

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Evklid 5 апреля 2017, 07:28

      У тебя что-то болит?) Очко? )))

      0
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