Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Четыре футболиста сдавали игру». Рекорд «Барселоны Б» в договорном матче

«Четыре футболиста сдавали игру». Рекорд «Барселоны Б» в договорном матче

12 мячей в одной игре «Барселона Б» не забивала еще никогда. В матче с «Эльденсе» случился двойной рекорд. Это самая крупная победа в истории барселонского резерва, а также повторение лучшего результата Сегунды Б. В 1993 году со счетом 12:0 «Эстремадура» выигрывала у «Портуэнсе». Разгром «Эльденсе» позволил «Барселоне Б» укрепиться на первой строчке таблицы. Команда нацелена на выход в Сегунду.

«Эльденсе» так болезненно воспринял это поражение, что снялся с чемпионата. Вполне логично, ведь команда все равно шла на последнем месте. Однако в этой истории очень много странностей. Сейчас все больше подозрений, что матч был договорным. «Партнер сказал мне: «Ты хочешь принимать участие в договорном матче?» Оказалось, четыре футболиста сдавали игру. Я не могу назвать их имена. В автобусе мне сказали, что в раздевалке есть игроки, которые сдали матч. Я вернулся туда, скандал чуть не перерос в драку. Но «Барселона Б» в этом никак не задействована. Они делали все правильно», – рассказал форвард «Эльденсе» Шейк Саад. Некоторые игроки плакали прямо во время матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Многие люди в клубе узнали о договорном характере матча не сразу. «Во время матча два человека спустились с трибун, чтобы сказать, что игра была сдана в интересах букмекерах. Один из этих людей вообще оказался агентом игрока. Кто-то сообщил мне об этом по телефону», – сказал председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар. При этом интересно, что после этой игры клуб прекратил сотрудничество с группой инвесторов из Италии, хотя началось оно только в феврале.

По этому делу уже произошли первые задержания. Главного тренера «Эльденсе» Филиппо Вито ди Пьерро арестовали по подозрению в коррупции. У него даже не было лицензии, чтобы тренировать в Сегунде Б, поэтому официально главным считался Фран Руис Касерес. «Это правда, что заказы поступали от тренера. Меня же попросили просто передать Эммануэлю Менди, что игра будет договорной», – сказал сам Фран Руис. Менди, узнав от тренера эти новости, отказался выходить на поле. Футболисты «Барселоны Б» в этот момент продолжали забивать.

«Эльденсе» даже не думал производить замены, потому что Саад поговорил со всеми запасными футболистами. Сам футболист говорит, что ему угрожали, однако молчать не заставят. С итальянскими инвесторами вообще отдельная тема. Главу группу тоже отправили под арест. Президент «Эльденсе» Давид Агиляр, который уже сомневается в честности всех вокруг, попросил лигу проверить их причастность к договорным играм. В ответ Агиляру прилетело приглашение в суд за клевету. Закулисные игры продолжаются.

Испания. Примера Испания Барселона Б
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evklid
1491317441
Надо первую команду проверить
Ответить
4agaaa
1491320776
Это один из сильней бойцов ММА за всю историю его существования - Мирко КРО КОП ! Будь разносторонней!!!
Ответить
Познер
1491384596
Чет вратарь мутный пипец!!!Х@@@@ню морозил!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+