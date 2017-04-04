«Четыре футболиста сдавали игру». Рекорд «Барселоны Б» в договорном матче

12 мячей в одной игре «Барселона Б» не забивала еще никогда. В матче с «Эльденсе» случился двойной рекорд. Это самая крупная победа в истории барселонского резерва, а также повторение лучшего результата Сегунды Б. В 1993 году со счетом 12:0 «Эстремадура» выигрывала у «Портуэнсе». Разгром «Эльденсе» позволил «Барселоне Б» укрепиться на первой строчке таблицы. Команда нацелена на выход в Сегунду.

«Эльденсе» так болезненно воспринял это поражение, что снялся с чемпионата. Вполне логично, ведь команда все равно шла на последнем месте. Однако в этой истории очень много странностей. Сейчас все больше подозрений, что матч был договорным. «Партнер сказал мне: «Ты хочешь принимать участие в договорном матче?» Оказалось, четыре футболиста сдавали игру. Я не могу назвать их имена. В автобусе мне сказали, что в раздевалке есть игроки, которые сдали матч. Я вернулся туда, скандал чуть не перерос в драку. Но «Барселона Б» в этом никак не задействована. Они делали все правильно», – рассказал форвард «Эльденсе» Шейк Саад. Некоторые игроки плакали прямо во время матча.

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Многие люди в клубе узнали о договорном характере матча не сразу. «Во время матча два человека спустились с трибун, чтобы сказать, что игра была сдана в интересах букмекерах. Один из этих людей вообще оказался агентом игрока. Кто-то сообщил мне об этом по телефону», – сказал председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар. При этом интересно, что после этой игры клуб прекратил сотрудничество с группой инвесторов из Италии, хотя началось оно только в феврале.

По этому делу уже произошли первые задержания. Главного тренера «Эльденсе» Филиппо Вито ди Пьерро арестовали по подозрению в коррупции. У него даже не было лицензии, чтобы тренировать в Сегунде Б, поэтому официально главным считался Фран Руис Касерес. «Это правда, что заказы поступали от тренера. Меня же попросили просто передать Эммануэлю Менди, что игра будет договорной», – сказал сам Фран Руис. Менди, узнав от тренера эти новости, отказался выходить на поле. Футболисты «Барселоны Б» в этот момент продолжали забивать.

«Эльденсе» даже не думал производить замены, потому что Саад поговорил со всеми запасными футболистами. Сам футболист говорит, что ему угрожали, однако молчать не заставят. С итальянскими инвесторами вообще отдельная тема. Главу группу тоже отправили под арест. Президент «Эльденсе» Давид Агиляр, который уже сомневается в честности всех вокруг, попросил лигу проверить их причастность к договорным играм. В ответ Агиляру прилетело приглашение в суд за клевету. Закулисные игры продолжаются.