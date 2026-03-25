Генич дал совет Захаряну, как реанимировать карьеру

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян нуждается в смене команды.
«Проблема в том, что Арсен в тeплой ванне, всe хорошо: Бискайский залив, великолепный Сан Себастьян, потрясающий город.
На данном этапе Арсену Захаряну, который не совсем вписывается в «Реал Сосьедад», нужно просто сменить обстановку. И там может пойти.
Условно, если это будет, например, «Валенсия»: прекрасный город, прекрасная инфраструктура с прекрасными возможностями.
Я за то, чтобы Арсену Захаряну уйти из «Сосьедада» и посмотреть, как это в другой среде и как это в других условиях», – сказал Генич.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 64 матчах.
- В этом сезоне он отличился одним забитым мячом в 20 играх.
- Контракт Арсена с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го.
- В марте Захаряна включили в расширенный состав сборной России, но в итоговую заявку он не попал.
Источник: «Матч ТВ»