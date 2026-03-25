Генич дал совет Захаряну, как реанимировать карьеру

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян нуждается в смене команды.

«Проблема в том, что Арсен в тeплой ванне, всe хорошо: Бискайский залив, великолепный Сан Себастьян, потрясающий город.

На данном этапе Арсену Захаряну, который не совсем вписывается в «Реал Сосьедад», нужно просто сменить обстановку. И там может пойти.

Условно, если это будет, например, «Валенсия»: прекрасный город, прекрасная инфраструктура с прекрасными возможностями.

Я за то, чтобы Арсену Захаряну уйти из «Сосьедада» и посмотреть, как это в другой среде и как это в других условиях», – сказал Генич.