Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»

Конечно продлевайте. Какие тут могут быть вопросы.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят предложить 31-летнему аргентинцу соглашение до 2023 года.
«Контракт Лео рассчитан до 2021 года, и мы хотим продлить его.
Он стал сильнее, чем когда-либо. У него есть амбиции выигрывать трофеи», – сказал Бартомеу.
- Действующий контракт между Месси и «Барселоной» истекает в 2021 году.
В текущем сезоне форвард забил 34 гола и сделал 19 результативных передач в 35 матчах.