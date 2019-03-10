Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят предложить 31-летнему аргентинцу соглашение до 2023 года.

«Контракт Лео рассчитан до 2021 года, и мы хотим продлить его.

Он стал сильнее, чем когда-либо. У него есть амбиции выигрывать трофеи», – сказал Бартомеу.