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    Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят предложить 31-летнему аргентинцу соглашение до 2023 года.

    «Контракт Лео рассчитан до 2021 года, и мы хотим продлить его.

    Он стал сильнее, чем когда-либо. У него есть амбиции выигрывать трофеи», – сказал Бартомеу.

    • Действующий контракт между Месси и «Барселоной» истекает в 2021 году.
      В текущем сезоне форвард забил 34 гола и сделал 19 результативных передач в 35 матчах.

    Источник: Football Espana

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    10.03.2019 08:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:48

      Конечно продлевайте. Какие тут могут быть вопросы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 марта 2019, 09:44

      А если у вас,а если у вас,а если у вас есть другого варианта а а ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:14

      ну сейчас Месси запросит огромнейшую зарплату.
      Какие еще ему нужны трофеи???Уже и так все есть.
      Стал сильнее???Бред полный.Куда еще то???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 08:29

      Готовьте денюжку для продления контракта.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 10 марта 2019, 09:15

      Причем много денюжек.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:17

      Тот игрок, который много стоит , но и много отдаёт и приносит...

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