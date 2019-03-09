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    Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

    «Барселона» намерена продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает El Mundo Deportivo.

    По сведениям издания, каталонский клуб готовит для форварда соглашение до 2023 года. В переговоры стороны планируют вступить в следующем сезоне.

    • Действующий контракт между Месси и «Барселоной» истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне 31-летний аргентинец сыграл 34 матча в составе сине-гранатовых, забил 33 гола и сделал 18 результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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    09.03.2019 14:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:16

      Для Барсы и для самого Месси это будет правильное решение.

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 9 марта 2019, 15:43

      Месси пора менять клуб. С Барсой он выиграл многого. Пора искать новый вызов.

      0
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Тони Монтана Б 9 марта 2019, 15:57

      Да всем ясно, что будет в другом клубе, просто 00000 полнейший) Тут на нем игра построена, а там нах никому не нужен.

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