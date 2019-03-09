Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года

Для Барсы и для самого Месси это будет правильное решение.
«Барселона» намерена продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб готовит для форварда соглашение до 2023 года. В переговоры стороны планируют вступить в следующем сезоне.
- Действующий контракт между Месси и «Барселоной» истекает в 2021 году.
- В текущем сезоне 31-летний аргентинец сыграл 34 матча в составе сине-гранатовых, забил 33 гола и сделал 18 результативных передач.