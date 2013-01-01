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«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»

«Барселона» не рассматривает вариант с подписанием форварда «Атлетико» Луиса Суареса.

В каталонском клубе дали понять 35-летнему футболисту, что его время уже прошло.

Уругваец хочет провести в Европе еще один сезон, но при этом не желает оставаться в нынешней команде из-за разногласий с главным тренером Диего Симеоне.

  • Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год.
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1994

    ItalianFootball 1 час назад

    Щас старичка к нам, в Италию, заберут.

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    Рейтинг: +450

    3meeeD 1 час назад

    Всмысле время прошло?так вы его и турнули)

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    Рейтинг: +63433

    portero 1 час назад

    Так у него в любом клубе будут конфликты, Суарес он такой...

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