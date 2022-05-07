«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»

«Барселона» не рассматривает вариант с подписанием форварда «Атлетико» Луиса Суареса.
В каталонском клубе дали понять 35-летнему футболисту, что его время уже прошло.
Уругваец хочет провести в Европе еще один сезон, но при этом не желает оставаться в нынешней команде из-за разногласий с главным тренером Диего Симеоне.
- Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год.
- Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sport.es