Суарес готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес хочет вернуться в «Барселону».

35-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

В каталонском клубе знают о желании форварда, но пока попросили его подождать.

Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год.

Летом уругваец, вероятно, станет свободным агентом.

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