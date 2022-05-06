Суарес готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Кусачий уже в возрасте конечно, а будет хотеть играть постоянно...
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес хочет вернуться в «Барселону».
35-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».
В каталонском клубе знают о желании форварда, но пока попросили его подождать.
- Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год.
- Летом уругваец, вероятно, станет свободным агентом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?