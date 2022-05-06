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Суарес готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес хочет вернуться в «Барселону».

35-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

В каталонском клубе знают о желании форварда, но пока попросили его подождать.

  • Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год.
  • Летом уругваец, вероятно, станет свободным агентом.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63414

    portero 4 секунды назад

    Кусачий уже в возрасте конечно, а будет хотеть играть постоянно...

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