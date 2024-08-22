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  • «Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн

«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн

22 августа 2024, 20:57

«Ренн» согласовал покупку у «Барселоны» защитника Микаила Файе. Завтра игрок пройдет медосмотр во французском клубе.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12 миллионов евро, «Барселона» получит 25% от последующей продажи футболиста. Также испанский клуб сохранит за собой право обратного выкупа более чем за 35 миллионов евро.

  • 20-летний сенегалец в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Барселоны», провел 35 матчей, забил 4 гола.
  • Файе несколько раз попадал в заявку основной команды, но оставался на скамейке запасных.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Ренн Барселона Б
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