«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн

«Ренн» согласовал покупку у «Барселоны» защитника Микаила Файе. Завтра игрок пройдет медосмотр во французском клубе.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12 миллионов евро, «Барселона» получит 25% от последующей продажи футболиста. Также испанский клуб сохранит за собой право обратного выкупа более чем за 35 миллионов евро.