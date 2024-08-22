«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн

«Ренн» согласовал покупку у «Барселоны» защитника Микаила Файе. Завтра игрок пройдет медосмотр во французском клубе.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12 миллионов евро, «Барселона» получит 25% от последующей продажи футболиста. Также испанский клуб сохранит за собой право обратного выкупа более чем за 35 миллионов евро.
- 20-летний сенегалец в прошлом сезоне выступал за вторую команду «Барселоны», провел 35 матчей, забил 4 гола.
- Файе несколько раз попадал в заявку основной команды, но оставался на скамейке запасных.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X