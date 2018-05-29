«Ювентус» хочет приобрести у «Барселоны» Бускетса

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Ориоля Бускетса.

По информации источника, 19-летний футболист не имеет никакого отношения к хавбеку сине-гранатовых Серхио Бускетсу, однако выступает на той же позиции, что и его тезка, и обладает всеми качествами, чтобы пробиться в первую команду.

Нынешний контракт игрока истекает в июне, и он пока не договорился с каталонцами о продлении. С февраля полузащитник не выходит на поле из-за травмы мениска.

В минувшем сезоне за «Барселону Б» Бускетс провел в молодежном чемпионате Испании 22 матча и сделал одну голевую передачу. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.