Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»

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Куман виноват а не руководство косорылое
«Барселона» назначила исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Рональда Кумана.
Должность занял 49-летний Серхи Бархуан, возглавляющий «Барселону Б». Он покинет клуб, как только «Барса» найдет нового тренера.
- Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
- «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
- Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.
LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC BarcelonaMore info: https://t.co/XhkvtE1q9L pic.twitter.com/IV77rw7vXP— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021