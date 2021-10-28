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    Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»

    «Барселона» назначила исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Рональда Кумана.

    Должность занял 49-летний Серхи Бархуан, возглавляющий «Барселону Б». Он покинет клуб, как только «Барса» найдет нового тренера.

    • Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
    • «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
    • Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3654

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахаххахахаах
      да да
      Куман виноват а не руководство косорылое

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