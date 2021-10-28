Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»

«Барселона» назначила исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Рональда Кумана.
Должность занял 49-летний Серхи Бархуан, возглавляющий «Барселону Б». Он покинет клуб, как только «Барса» найдет нового тренера.
- Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
- «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
- Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: официальный сайт «Барселоны»